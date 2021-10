Studie: Auto kaufen - oder doch mieten?

Die Studie "Trends beim Autokauf 2021" von Aral zeigt: Die Liebe zum Auto ist in Deutschland auch in Corona-Zeiten nicht zu erschüttern. Das Kaufinteresse sei selten so hoch gewesen, heißt es. Das Ergebnis hat die Mietwagen-Plattform billiger-mietwagen.de zum Anlass genommen, in einer eigenen Studie auszurechnen, ab wie viel gefahrenen Tagen sich der Kauf eines Autos in den Klassen Mini, Kompakt und SUV überhaupt lohnt - und ab wann eine Miete eher zu empfehlen ist.



Für die Studie setzte das Portal voraus, dass Fahrer das Fahrzeug über einen Kredit finanzieren und am Ende der Nutzungszeit zum Restwert verkaufen. Die Analyse zeigt überraschende Ergebnisse: Der Kauf eines SUVs in der Mittelklasse "auf Pump" lohnt sich bei zwei Jahren Nutzungszeit deutlich früher als der eines Kleinwagens.



Insgesamt lässt sich demnach sagen, dass ein Auto mindestens 90 Tage (ca. drei Monate) im Jahr genutzt werden sollte, damit sich die Kosten gegenüber einer Miete rentieren. Als repräsentative Beispielfahrzeuge nutzte billiger-mietwagen.de die meistzugelassenen Neuwagen im Jahr 2020 in den jeweiligen Fahrzeugklassen: den VW T-Roc, den VW Golf sowie den Fiat 500.



Bei einem Modellvergleich wird von einer zweijährigen Nutzungszeit des Wagens mit anschließendem privaten Wiederverkauf ausgegangen. Der Kauf des hier untersuchten VW T-Roc, der beliebteste SUV 2020 in Deutschland, lohnt sich wider Erwarten am ehesten. Pro Jahr fallen für den gekauften SUV bei einer Nutzungszeit von zwei Jahren abzüglich des Restwerts im Schnitt ca. 7.882 Euro an, die sich aus einem ständigen Wertverlust, Finanzierungs- und Wartungskosten, Versicherung sowie Steuer ergeben. Ein vergleichbarer Mietwagen kostet pro Tag knapp 88 Euro und wäre somit ca. drei Monate nutzbar.



Bei einem Kleinwagen sind den Berechnungen zufolge mindestens 105 Tage Nutzungszeit nötig, bevor sich ein Kauf lohnt. Pro Jahr verursacht ein gekaufter Kleinwagen, wie der Fiat 500, Kosten von ca. 6.062 Euro. Die Buchung eines vergleichbaren Mietfahrzeugs kostet im Schnitt 58 Euro pro Tag - Nebenkosten wie Versicherung oder Wartung inklusive. Den gemieteten Kleinwagen kann man damit ca. 3,5 Monate fahren.



Der Kauf eines Wagens aus der beliebten Kompaktklasse (VW Golf oder ähnlich) lohnt sich im Vergleich zur Miete hingegen erst, wenn das Fahrzeug mindestens 125 Tage im Jahr genutzt wird. Die Unfall- und Diebstahlhäufigkeit des Automodells spiegelt sich in den Kosten der Versicherung wider und treiben die jährlichen Kosten für den VW Golf auf 9.533 Euro. Hinzu kommt ein stattlicher Neukaufpreis von 27.600 Euro, der sogar über dem des verglichenen SUV liegt. Wer kein Auto kaufen will, aber dennoch regelmäßig eins benötigt, sollte auf einen Mietwagen dieser Klasse zurückgreifen. Den gemieteten Kleinwagen kann man über vier Monate fahren.



Für Personen, die nicht jeden Tag ein Auto nutzen müssen oder wollen, ist die Miete im Vergleich zum Kauf demnach sinnvoller. Zusätzlich müssen sich Mietende weder um die Instandhaltung und Sicherheit ihres Fahrzeugs kümmern, noch sich auf eine bestimmte Fahrzeugklasse festlegen.



Ein zweiter Modellvergleich untersucht die Nutzungszeit von fünf Jahren. Wer ein Auto länger als zwei Jahre nutzen möchte, sollte eher über einen Kauf nachdenken. Der Erwerb eines SUVs lohnt sich auch hier als Erstes nach 67 Nutzungstagen pro Jahr. Ein Kleinwagen wie der Fiat 500 sollte mindestens 76 Tage im Jahr genutzt werden, bevor ein Erwerb in Betracht gezogen wird. Bei einem Wagen aus der Kompaktklasse wie dem VW Golf sind den Berechnungen bei einer Nutzungszeit von fünf Jahren zufolge mindestens 87 Tage Nutzungszeit nötig, bevor ein Kauf sich lohnt.

