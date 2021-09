Stromtanken mit der Karte

Die im Bundesrat beschlossene Ladesäulenverordnung sieht nun auch die verpflichtende Möglichkeit einer Bezahlung per Karte vor. Der Automobilclub ACE begrüßt diese Tatsache "außerordentlich".



Kredit- oder Debitkarten seien mittlerweile "üblichste Zahlungsmittel". ACE-Vorsitzender Stefan Heimlich: "Strom zu laden muss genauso simpel sein wie Tanken. Aus diesem Grund muss auch das Bezahlen einfach und unkompliziert sein."



Außerdem, so der Bundesrat, müssen neu gebaute Ladepunkte künftig über eine Schnittstelle verfügen, mit deren Hilfe ihre Standortinformationen und Daten wie der Belegungsstatus übermittelt werden können. "Damit wird es für Kundinnen und Kunden leichter, ad hoc freie Ladesäulen anzusteuern", so das Gremium.

