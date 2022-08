Stromer wiegen Kinder sanfter in den Schlaf

Besonders gut schläft der Nachwuchs offenbar in Elektroautos. Dies ergab eine aktuelle Umfrage von Citroen in Großbritannien unter 2.000 Eltern, die Auto fahren und Babys/Kinder im Alter unter fünf Jahren haben. 56,4 Prozent der Befragten gaben an, dass ihr Kind im Vergleich zu einem Benzin- oder Dieselfahrzeug ebenso einfach oder sogar noch einfacher einschlafe. Nur knapp zwölf Prozent sagten, dass es in einem E-Auto schwieriger sei, die Kleinen in den Schlaf zu wiegen.



Fast die Hälfte (44 Prozent) der Eltern gab an, ihr Kind auf eine kurze Autofahrt mitgenommen zu haben, um ihm beim Einschlafen zu helfen. Laut der erhobenen Daten braucht ein Kind im Durchschnitt 16,5 Minuten, um im Auto einzuschlafen, wobei 96 Prozent der Eltern angaben, dass ihr Kind normalerweise in 30 Minuten oder weniger einschlafe.



Die wichtigsten Faktoren, die nach Ansicht der Eltern das Einschlafen von Babys und Kleinkindern während einer Autofahrt fördern, sind die sanften Bewegungen des Fahrzeugs auf der Straße (46 Prozent), eine angenehme Temperatur im Auto (41 Prozent) und ein bequemer Sitz (40 Prozent).



Mehr als ein Drittel der Eltern (34 Prozent) gaben gegenüber Citroen an, dass sie eine ruhige Fahrt für den wichtigsten Faktor zum Einschlafen ihres Kindes halten. Elektrifizierte Modelle helfen dank des geschmeidigen und nahezu geräuschlosen Fahrverhaltens: Null Vibrationen, null Ruckeln und null Schaltvorgänge lassen die Kinder sanfter in den Schlaf finden als in Benzinern oder Dieselfahrzeugen.

