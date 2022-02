Stromer-Schnäppchen bei Peugeot

Peugeot veranstaltet bis zum 30. April 2022 "Löwentage". Dahinter steckt eine Rabattaktion. In diesem Jahr liegt der Fokus auf der elektrifizierten Modellpalette, für die sich Kunden im Aktionszeitraum einen besonderen Elektrobonus von bis zu 10.000 Euro sichern können. Die Kampagne umfasst alle vollelektrischen Modelle sowie Plug-in Hybride.



Die Marke mit dem Löwenlogo rundet die Innovationsprämie des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle auf. So erhalten Kunden beispielsweise beim Kauf des Peugeot e-2008 einen Bonus in Höhe von 10.000 Euro. Zusätzlich sichert Peugeot den Kunden für alle im Aktionszeitraum gekauften Fahrzeuge eine Lieferung noch im Jahr 2022 zu.

