Stellantis-Werk Rüsselsheim unter neuer Leitung

Führungswechsel in Rüsselsheim. Das Werk des Stellantis-Konzerns steht unter neuer Leitung. Pieter Ruts folgt auf Michael Lewald, der eine andere Rolle im Konzern antreten soll. Rüsselsheim ist die traditionelle Heimat der Marke Opel und der Deutschland-Sitz von Stellantis. Dort wird der neue Opel Astra produziert sowie das Flaggschiff der Marke, der Insignia, und der französische DS 4.



"Pieter Ruts ist ein ausgewiesener Produktionsexperte, der die deutschen Stellantis-Werke - und insbesondere Rüsselsheim - wie seine Westentasche kennt", sagt Opel-Chef Uwe Hochgeschurtz. "Ich freue mich auf die noch engere Zusammenarbeit. Und ich möchte Michael Lewald für die Arbeit der vergangenen Jahre danken, in denen das Werk Rüsselsheim für die Elektrifizierung und damit die Zukunft fit gemacht wurde."



Pieter Ruts besitzt langjährige Erfahrung in der Branche. Der Belgier begann seine Karriere in der Automobilindustrie im Jahr 2005 im damaligen Opel-Werk in Antwerpen. 2007 wechselte er in das Management des Werkes in Eisenach, dessen Leiter er 2015 wurde. Zwischenzeitlich fungierte Ruts als Leiter der Fertig- und Endmontage in Rüsselsheim sowie als stellvertretender Werksleiter am Standort Kaiserslautern. Zuletzt war der 40-Jährige für besondere Projekte verantwortlich, darunter die Allokation der elektrifizierbaren Fahrzeug-Plattformen in Eisenach und Rüsselsheim.

