Stellantis und Toyota erweitern Partnerschaft

Ein neuer großer Transporter einschließlich einer batterieelektrischen Version soll bald das Angebot von Toyota Motor Europe bei kompakten und mittelgroßen Nutzfahrzeugen ergänzen. Dafür wird die bereits bestehende Partnerschaft mit Stellantis erweitert. Das neue Fahrzeug ist der dritte Karosserietyp im Rahmen der Kooperation.



Stellantis wird Toyota Motor Europe mit dem neuen großen Transporter beliefern, der in Europa unter der Marke Toyota verkauft werden wird. Das neue Fahrzeug wird in den Werken von Stellantis im polnischen Gliwice sowie im italienischen Atessa produziert werden. Der für Mitte 2024 geplante Neuzugang markiert den Einstieg von Toyota in das Segment der großen leichten Nutzfahrzeuge, so der Hersteller.



"Wir freuen uns, dass wir diese erfolgreiche Partnerschaft durch die Einführung eines neuen Großraumtransporters ausweiten können. Dieser stellt eine wichtige Ergänzung dar und vervollständigt unser Angebot bei leichten Nutzfahrzeugen für Toyotas europäische Kunden. Das neue LCV wird neben dem Hilux Pick-up sowie den Modellen Proace und Proace City einen wichtigen Beitrag zu den Wachstumszielen von Toyota darstellen", betonte Matt Harrison, Präsident und CEO von Toyota Motor Europe.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1