Stellantis stellt Produktion in Russland ein

Der Autokonzern Stellantis hat die Produktion in Russland gestoppt. Angesichts der deutlichen Zunahme von Sanktionen und logistischen Schwierigkeiten hat Stellantis die Aktivitäten in Kaluga ausgesetzt, um die vollständige Einhaltung aller Sanktionen sicherzustellen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schützen.



"Stellantis verurteilt Gewalt und unterstützt alle Maßnahmen, die geeignet sind, den Frieden wiederherzustellen", teilt der Konzern mit. Zur Stellantis-Gruppe gehören Marken wie Opel, Peugeot und Fiat. Unterdessen produziert Volkswagen bereits seit März 2022 nicht mehr an den russischen Industriestandorten Kaluga und Nischni Nowgorod.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1