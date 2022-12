Stellantis plant neue Wasserstoff-Beteiligung

Der europäische Automobil-Konzern Stellantis plant eine Beteiligung an Symbio, einem Wasserstoff-Unternehmen von Faurecia und Michelin. Stellantis will damit neben den bestehenden Anteilseignern Faurecia und Michelin ein weiterer bedeutender Gesellschafter von Symbio werden.



"Die technologische Roadmap von Symbio passt perfekt zu den Plänen von Stellantis für die Wasserstoff-Markteinführung in Europa und den USA", sagt Stellantis-Chef Carlos Tavares. Dieser Schritt werde die Geschwindigkeit der Entwicklung erhöhen, um den Kunden emissionsarme Produkte anzubieten, die über herkömmliche Elektrofahrzeuge hinausgingen.



"Mit dem geplanten Erwerb einer Beteiligung an Symbio unterstützt Stellantis den Ansatz von Michelin und Faurecia, ein weltweit führendes Unternehmen für emissionsfreie Mobilität zu schaffen", ergänzt Patrick Koller, CEO von Faurecia. Die neue Struktur werde das Wachstum von Symbio beschleunigen und globalisieren.



Florent Menegaux, CEO von Michelin, fügt hinzu: "Michelin ist überzeugt, dass die Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie einen wirksamen Beitrag zur Dekarbonisierung der Mobilität und sogar darüber hinaus leisten wird." Aus diesem Grund leiste Michelin seit mehr als 20 Jahren Pionierarbeit bei dieser Technologie. Der Einstieg von Stellantis bei Symbio würde diese Überzeugung bekräftigen und die enorme industrielle Dynamik, die man gemeinsam mit Faurecia aufgebaut habe, weiter beschleunigen.



Bereits im Oktober 2022 hatte Symbio das "HyMotive"-Projekt angekündigt, um seine Industrialisierung und disruptive Innovation voranzutreiben. Damit soll die Gesamtproduktionskapazität in Frankreich bis 2028 auf 100.000 Systeme pro Jahr erhöht werden - neben der Schaffung von 1.000 zusätzlichen Arbeitsplätzen. Der Abschluss der Transaktion wird für das erste Halbjahr 2023 erwartet.

