Der Stellantis-Konzern investiert in das Fiat-Chrysler-Werk im serbischen Kragujevac. Dort soll ab dem Frühjahr 2024 ein neues Elektroautomodell der Marke Fiat produziert werden, berichtet unter anderem die "Automotive News Europe", eine Schwesterpublikation der "Automobilwoche" mit Bezug auf den Hersteller. Demnach soll der neue Stromer den bis dahin in Kragujevac gebauten Minivan Fiat 500L ersetzen. Später könnte ein weiteres E-Modell an dem Standort folgen.

