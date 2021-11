Stellantis entwirft grünen Auto-Campus

Der internationale Automobilkonzern Stellantis hat erste Bilder der geplanten neuen Deutschland-Zentrale in Rüsselsheim am Main veröffentlicht. Mit dem Bau des CO2-neutralen, grünen Campus wurde das Architekturbüro Patriarche beauftragt. Auf deutlich reduzierter Fläche sollen am Opel-Stammsitz in unmittelbarer Nähe zum Fertigungswerk Büros und Arbeitsstätten mit viel Tageslicht und grünen Außenräumen entstehen.



Geplant ist, den geschichtsträchtigen und ältesten Gebäudekomplex K-40 um moderne Bürofunktionen zu erweitern, ohne seine historischen architektonischen Elemente zu beeinträchtigen. Im Süden des Areals ist ein Landschaftspark geplant, der auch der Öffentlichkeit zugänglich sein soll. Mit Investitionen in dreistelliger Millionenhöhe zeigt Stellantis ein deutliches Bekenntnis in die Zukunft seines Standortes Rüsselsheim.

