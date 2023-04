Staugefahr durch Heimreise-Verkehr

Am kommenden Wochenende gehen in sieben Bundesländern die Osterferien zu Ende. Aufgrund des Heimreise-Verkehrs könnte es am Wochenende vom 14. bis 16. April 2023 zu erheblichen Staus auf den Autobahnen kommen. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag sei mit erheblichen Verzögerungen auf der Heimreise zu rechnen, warnt der Autoclub Europa (ACE).



Zudem sind noch einige Reisende Richtung Süden in die Urlaubsgebiete der Alpen und ans Mittelmeer unterwegs, so dass auch auf den Anreiserouten mit stockendem Verkehr und teils mit Stau gerechnet werden muss. Zunehmend ist am Wochenende auch Ausflugsverkehr unterwegs: Frühlingshafte Temperaturen haben unmittelbare Auswirkungen auf das Verkehrsaufkommen auf den Nebenstraßen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1