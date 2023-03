Staugefahr am kommenden Wochenende überschaubar

Die Wintersportsaison läuft langsam aus, so dass weniger Verkehr auf den Alpenrouten zu erwarten ist. Ferienungebundene Reisende nutzen zwar weiterhin die Chance auf freie Pisten, das Gesamtaufkommen an Reiseverkehr nimmt jedoch deutlich ab, prognostiziert der Auto Club Europa (ACE) für das kommende Wochenende.



Mit moderat erhöhtem Verkehrsaufkommen in Richtung der Wintersportgebiete sei vornehmlich am Samstag zu rechnen. Auf den Heimreiserouten sei es hingegen am Sonntagnachmittag am ehesten problematisch. Zu Störungen komme es vor allem vor und in Baustellenbereichen sowie bei widrigen Witterungsverhältnissen.



Bundesweit sei der Einstieg ins Wochenende am Freitagnachmittag oft mit erheblicher Zeitverzögerung verbunden. Ab den frühen Nachmittagsstunden würden sich die Fernstraßen und Strecken rund um die Ballungsräume mit pendelnden Berufstätigen erheblich füllen. Mit einer merklichen Entspannung sei erst gegen Abend zu rechnen.



Für den Samstag kündige sich ein etwas höheres Reiseverkehrsaufkommen an, insgesamt bleibe die Staugefahr aber überschaubar. Zu einem Zeitverlust komme es am ehesten rund um die zahlreichen Baustellen und auf den Routen Richtung Alpenraum. Auch rund um Hamburg könne es zeitweise Verzögerungen geben. Auf den Heimreiserouten würde ab den Nachmittagsstunden dichterer Verkehr herrschen. Auch hier bestünde die höchste Staugefahr vor Baustellen.



Auch im März kann es auf den Straßen im Flachland noch zu winterlichen Verkehrsbedingungen kommen. Wer auf dem Weg in höher gelegene Gebiete ist, sollte generell darauf achten, nur mit entsprechender Winterausrüstung unterwegs zu sein.



Hierzu sind auch die situative Winterreifenpflicht in Deutschland und etwaige Winterausrüstungspflichten in den Urlaubsländern zu beachten. Winterliche Straßenverhältnisse im Alpenraum können zu kurzfristig gesperrten Pässen oder Winterausrüstungspflichten führen. Alle regulären Wintersperren sind aktiv.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1