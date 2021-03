Der Frühling steht vor der Tür. Das ist immer auch die Zeit der Besuche und Reisen. Und das sorgt natürlich auch für verstopfte Straßen. Doch in Corona-Zeiten ist alles ein bisschen anders. Viele Menschen verzichten auf große Urlaubsfahrten und bleiben lieber zuhause. Dadurch ist das Verkehrsaufkommen auf Deutschlands Straßen überschaubar, teilen die Experten des ACE Auto Clubs Europa mit.



Am Freitagnachmittag (19. März) ist allerdings wie gewohnt durch den starken Pendlerverkehr mit volleren Straßen zu rechnen. Ab den Mittagsstunden kann es zu stockendem Verkehr kommen. Die Staugefahr ist insbesondere vor Baustellen erhöht.



Am Samstagvormittag (20. März) kann es in den Innenstädten, je nach Öffnungsplanung der Geschäfte, zu lebhafterem Verkehr kommen. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag werden Fahrten jedoch in der Regel ohne große Verzögerungen sein. Die Staugefahr bleibt Lockdown-bedingt mangels Reiseverkehres gering.



Das weitere Verkehrsgeschehen am Wochenende sei stark witterungsabhängig, heißt es. Bei schönem Wetter wird es am Samstag und Sonntag erneut einige mit dem Auto in die Natur ziehen. Besonders bei gutem Wetter können dann auch Nebenstraßen stärker belastet sein.



Auch Biker sowie Radfahrer nutzen gutes Wetter für eine Ausfahrt und sind vermehrt unterwegs. Zusätzlich kann es gerade bei schönem Wetter immer wieder vereinzelt zu Parkplatzmangel, erhöhtem Verkehrsaufkommen und im Extremfall auch zu Sperrungen der Zufahrten zu den bekannten Ausflugs-Hotspots kommen. Doch letztlich heißt es für die meisten Autofahrer: Staufrei in den Frühling.