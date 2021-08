Stau zum Ferienende

Der ACE Auto Club Europa kümmert sich seit 1965 um alle mobilen Menschen, egal mit welchem Verkehrsmittel sie unterwegs sind. Der aktuelle ACE-Verkehrslagebericht prognostiziert Rückreisestaus zum Ende der Ferienzeit.



Während weniger Staus auf dem Weg in den Urlaub zu erwarten sind, nimmt die Verkehrsdichte auf den Rückreiserouten nach Einschätzung des ACE, Deutschlands zweitgrößtem Auto Club, stark zu. Grund ist das Ende der Ferienzeit: In Niedersachsen, Bremen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Sachsen-Anhalt enden die Sommerferien rund um das letzte Augustwochenende. Gleiches gilt für Frankreich, Belgien, Polen, die letzten Schweizer Kantone und Mittelholland.



Zwar nimmt die Stauintensität am Wochenende im Vergleich zu den Vorwochen insgesamt voraussichtlich ab, in Baden-Württemberg und Bayern wird der letzte zweiwöchige Ferienblock jedoch noch intensiv für Autoreisen genutzt. Vor allem Süddeutschland bleibt daher stark frequentiert.



Außerhalb Deutschlands ist man vermehrt Richtung Mittelmeer unterwegs. Die kroatische Küste und auch der Gardasee in Italien werden besonders häufig angesteuert. Voll wird es demnach weiterhin auf Brenner und Reschenpass sowie in Richtung Adria.



Wer Stau auf der Rückreise Richtung Norden oder von den deutschen Küsten umgehen will, vermeidet Fahrten ab Samstagvormittag und Sonntagmittag. Auch auf den Nebenstrecken kann es bei gutem Wetter weiterhin am gesamten Wochenende voll werden.



Unwetterbedingte Behinderungen und Sperrungen sind ganztags auf der A61 und der A1 westlich von Köln und Bonn sowie auf zahlreichen weiteren Straßen im Bereich Erftstadt und Ahrweiler sowie umliegenden Gebieten zu erwarten.



Wer kann, reist besser unter der Woche, am frühen Morgen oder am späten Nachmittag, oder wählt weniger populäre Urlaubsziele, um Stau zu vermeiden.



Etwas Erleichterung auf den Straßen bringt das erweiterte Lkw-Fahrverbot an Samstagen im August von 07:00 bis 20:00 Uhr und das wieder eingeführte generelle Fahrverbot an Sonn- und Feiertagen in der Zeit von 00:00 bis 22:00 Uhr.



Sehr nützlich für die eigene Reiseplanung sind Mobilitäts-Apps, die ein frühzeitiges Ausweichen bei langen Staus ermöglichen. Auch sieht man auf einen Blick, ab wann sich bei Störungen des Verkehrsflusses eine Ausweichstrecke überhaupt lohnt.



Für Fahrten innerhalb Deutschlands empfiehlt der ACE, sich über die unterschiedlichen Bestimmungen der jeweiligen Bundesländer vor der Abfahrt zu informieren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1