Startschuss für Mazda Crossover-Spitzenmodell

Der Mazda CX-60 e-Skyactiv PHEV geht in Serie. Der Automobilhersteller hat die Produktion des neuen Crossover-Spitzenmodells mit Plug-in-Hybridantrieb gestartet. Das Transportschiff mit den ersten in Serie produzierten CX-60 e-Skyactiv PHEV wird voraussichtlich am 26. April vom Hafen Nakanoseki nach Europa auslaufen.



Der Vorverkauf des Mazda CX-60 läuft seit der Weltpremiere am 8. März, der Autobauer konnte bereits fast 2.000 Kundenbestellungen im deutschen Markt verbuchen. Die ersten Kundenfahrzeuge werden voraussichtlich ab Juli ausgeliefert.



Der neue Mazda CX-60 e-Skyactiv PHEV ist das erste Modell der Marke, das mit Plug-in-Hybridantrieb auf die Straße rollt. Sein Antriebsstrang kombiniert einen 2,5-Liter Skyactiv G Reihenvierzylinder-Benzinmotor mit 141 kW/191 PS und einen 129 kW/175 PS starken Elektromotor mit einem Achtgang-Automatikgetriebe und einer 355-Volt-Batterie. Ihre Kapazität von 17,8 kWh ermöglicht eine rein elektrische Reichweite von 63 Kilometern (nach WLTP).



Mit einer Systemleistung von 241 kW/327 PS sowie einem maximalen Systemdrehmoment von 500 Nm ist der Mazda CX-60 e-Skyactiv PHEV das leistungsstärkste Straßenfahrzeug, das Mazda je produziert hat. Gleichzeitig hat das Modell einen kombinierten Kraftstoffverbrauch von 1,5 Litern auf 100 Kilometern sowie kombinierte WLTP-CO2-Emissionen von nur 33 g/km, so der Hersteller.

