Startschuss für die Lexus-Offensive

Lexus schaut mit der Konzeptstudie LF-Z Electrified Concept in die Zukunft der Fahrzeug-Entwicklung und startet gleichzeitig eine neue Ära. Denn Design und Technologien des Konzeptfahrzeugs werden Einzug in die neuen Modelle halten, die bis 2025 eingeführt werden.



Bis 2025 will Lexus 20 neue oder überarbeitete Modelle einführen, darunter mehr als zehn batterieelektrische Varianten, Plug-in-Hybride und selbstladende Hybride.



Der LF-Z Electrified basiert auf einer speziellen EV-Plattform. Lexus will damit einen Schritt zur Verwirklichung der Lexus Electrified Vision machen, wonach Elektrifizierungstechnologien zur deutlichen Steigerung der grundlegenden Leistungseigenschaften beitragen sollen. Auch mit dem neuen DIRECT4 Allradsystem unterscheidet sich das Konzeptfahrzeug von konventionellen Fahrzeugen.



Die Künstliche Intelligenz (KI) des Fahrzeugs lernt im Dialog mit dem Fahrer dessen Vorlieben und Verhaltensweisen kennen und kann auf dieser Basis hilfreiche Vorschläge etwa zu Routenführung und Zielinformationen machen. Unterwegs kümmert sie sich zudem um Sicherheitsaspekte.



Speziell soll auch das neue Tazuna Konzept für das Cockpit werden. Es ist von der Beziehung zwischen Pferd und Reiter inspiriert, bei der Kommandos mit Hilfe von Zügeln vermittelt werden. Dem entsprechen die enge Anordnung von Schaltern am Lenkrad und das Head-up-Display. Damit erhält der Fahrer intuitiven Zugang zu Fahrzeugfunktionen und Informationen, ohne seinen Blick von der Straße abwenden zu müssen.

