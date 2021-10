Start klar für den neuen Renault E-Tech Electric

Renault glaubt fest an eine neue Revolution. Unter anderem mit dem neuen vollelektrischen Renault Megane E-Tech Electric will der französische Hersteller die Energiewende durch Elektro- und Wasserstofflösungen stärken und bis 2025 den grünsten Antriebsmix aller Hersteller in Europa anbieten.



Der jetzt konfigurierbare neue Stromer kommt mit zwei nur elf Zentimeter hohen 40 bzw. 60 kWh starken Akkus, die 96 kW/130 PS und 160 kW/218 PS entwickeln. Bis zu 470 Kilometer weit (nach WLTP) soll das voll auf geladenen Elektro-Flaggschiff mit der Fähigkeit auch zum bidirektionalen Laden fahren können. Für den Spurt von 0 auf 100 km/h braucht die Topmotorisierung 7,4 Sekunden.



Verkaufsstart für den neuen, am Standort Douai im Norden Frankreichs gebauten Megane E-Tech Electric ist im März 2022. Finale Bestellungen sind ab Februar möglich, dann gibt es auch finale Preise.

