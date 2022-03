Spritpreise: Vergleichen wichtiger denn je

Alle Verbrennerfahrer haben es bemerkt: Die Spritpreise in Deutschland gehen überaus flott nach oben. So lag der Literpreis für E5 im Februar 2022 bundesweit im Durchschnitt mit 1,80 Euro um sieben Cent über dem des Vormonats. E10 kostete mit 1,74 Euro ebenfalls sieben Cent mehr, Diesel verteuerte sich um sechs Cent auf 1,66 Euro.



Schnee von gestern, diese Tarife sind längst schon überholt. "In der letzten Februar-Woche stieg der Literpreis für E5 in Deutschland stark an auf 1,91 Euro Anfang März", heißt es beim Vergleichsportal Mehr-Tanken. Ähnlich stark war der Preisanstieg für E10, das sich im gleichen Zeitraum auf 1,86 Euro verteuerte. Die Preise für Diesel stiegen noch stärker, nämlich auf 1,79 Euro.



Wie nervös die Autofahrer beim Blick auf die Preisschilder der Tankstellen sind, zeigt die ebenfalls massiv steigende Zahl der täglichen Suchanfragen. Die Anzahl der aktiven Nutzer der Spritvergleichsapp Mehr-Tanken etwa stieg innerhalb der letzten Februar Woche um 150 Prozent.



"Diese Preisvergleiche sind derzeit ganz besonders wichtig, weil die Tankstellen ihre Preise so kurzfristig und häufig ändern wie noch nie", so Stefan Karcher, Publisher Automotive der Motor Presse Stuttgart. Während die Tankstellen im Januar täglich die Preise 23 Mal verändert haben, sind es aktuell täglich 38 Preisänderungen. Im November 2021 waren es erst acht Anpassungen täglich. Die Kraftstoffpreise schwanken derzeit im Tagesverlauf um sieben bis zehn Cent.

