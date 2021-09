Spritpreise gestiegen: Auf Uhrzeiten achten

Autofahrer müssen an der Tankstelle wieder ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Wie die aktuelle Auswertung der Kraftstoffpreise durch den ADAC zeigt, stieg der Preis für einen Liter Super E10 binnen Wochenfrist im bundesweiten Mittel um 0,5 Cent auf 1,563 Euro. Auch Diesel verteuerte sich: Der Preis für einen Liter kletterte um 0,7 Cent und liegt aktuell bei 1,394 Euro.



Rohöl der Sorte Brent ist im selben Zeitraum von gut 73 US-Dollar auf 72 Dollar pro Barrel gesunken - Potenzial für Preissenkungen ist aus ADAC-Sicht weiterhin gegeben.



Angesichts des hohen Preisniveaus sollte man mehr denn je vor dem Tanken auf niedrige Preise achten. Untersuchungen des ADAC zeigen, dass Benzin und Diesel in der Regel zwischen 18 und 19 Uhr sowie zwischen 20 und 22 Uhr am günstigsten sind.

Wer diese Faustregel berücksichtigt und die Preisunterschiede zwischen den verschiedenen Tageszeiten und den Anbietern nutzt, kann beim Tanken stets einige Euro sparen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1