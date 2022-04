Spritpreise beenden ihre Erholung

Schlechte Nachrichten für Autofahrer: Die Kraftstoffpreise ziehen nach einer kurzen Erholung wieder an. Sowohl Diesel also auch Super E10 sind im Vergleich zur Vorwoche wieder deutlich teurer.



Ein Liter Super E10 kostet laut ADAC Auswertung im bundesweiten Mittel 1,975 Euro und damit 3,1 Cent mehr als noch vor einer Woche. Bei Diesel ist der Anstieg noch deutlicher ausgefallen. Fast 6 Cent kostet der Liter mehr. Statt 1,968 Euro wie in der Vorwoche, müssen Dieselfahrer 2,027 Euro pro Liter bezahlen.



Zuletzt haben mögliche zusätzliche Lieferbeschränkungen durch den Ukraine-Krieg bei russischem Öl zu einem Anstieg der Ölpreise geführt.



Die Autofahrer sollten ihre Marktmacht nutzen und gezielt an günstigeren Tankstellen tanken. Dies stärkt die Position der Anbieter und führt indirekt zu Preissenkungen. Wer außerdem abends tankt, kann regelmäßig einige Euro gegenüber den Morgenstunden sparen.

