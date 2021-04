Sprachassistenten erobern die Autos

Sprachassistenten gehören in vielen Wohnzimmern bereits zum festen Inventar. Mittlerweile haben sie aber auch die Innenräume deutscher Autos erobert: Mehr als jeder zweite Fahrer nutzt die Sprachsteuerung bereits. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage des Online-Automarkts AutoScout24 hervor. Demnach sind vor allem Männer und Jüngere der neuen Technik gegenüber aufgeschlossen.



Sprachassistenten sind nicht nur praktisch, sie tragen auch zur Verkehrssicherheit bei: Wer sie nutzt, lässt die Hände am Lenkrad und kann sich auf die Straße konzentrieren. Es überrascht also nicht, dass bereits 55 Prozent der Autofahrer die verbalen Helfer im Einsatz haben. Und wer noch keinen Sprachassistenten hat, der will zumindest einen: Fast ein Drittel (31 Prozent) der Befragten gibt laut Umfrage an, die Technik zwar noch nicht zu nutzen, es sich aber gut vorstellen zu können. Lediglich 14 Prozent winken ab.



Männer sind etwas aufgeschlossener in Sachen Sprachsteuerung: 60 Prozent haben die Technik bereits im Einsatz, aber "nur" 51 Prozent der Frauen. Immerhin können sich 33 Prozent der Frauen (und 28 Prozent der Männer) vorstellen, die Auto-Siri zukünftig zu verwenden. Vor allem jüngere Autofahrer setzen im eigenen Fahrzeug auf verbale Kommunikation: 64 Prozent der Fahrer zwischen 18 und 39 Jahren steuern Funktionen nicht über Button-Berührungen, sondern per Spracheingabe; in der Altersklasse zwischen 40 und 65 Jahren sind es mit 52 Prozent deutlich weniger. Und während sich 17 Prozent der Älteren den Einsatz der Sprachsteuerung im eigenen Auto so gar nicht vorstellen können, sind es bei den Jüngeren lediglich acht Prozent, denen hierzu die entsprechende Fantasie fehlt.



Was ist denn das Lieblingsthema, wenn man mit dem eigenen Auto redet? Jeweils 42 Prozent der Befragten nutzen den Sprachassistenten für die Navigation und zum Telefonieren. Bereits mit deutlichem Abstand auf Platz drei landet die gezielte Auswahl von Musik, die 18 Prozent via Voice-App auswählen. Immerhin 14 Prozent versenden Nachrichten aus dem Auto über verbale Kommandos, sechs Prozent erledigen so Internet-Recherchen und jeweils fünf Prozent wenden Notiz- und Kalenderfunktionen an.

