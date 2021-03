Crewe. Bei diesem Auto ist der Name Programm: Bentley bringt im Sommer den Continental GT auch wieder als Speed an den Start. Dann steht im Fahrzeugschein eine Höchstgeschwindigkeit von 335 km/h. Möglich macht das ein nachgeschärfter Zwölfzylinder. Der leistet aus seinen 6,0 Litern Hubraum nun mit 485 kW/659 PS rund fünf Prozent mehr als der Vorgänger und stemmt 900 Nm auf die Kurbelwelle. So beschleunigt der über 2,5 Tonnen schwere Zweitürer in 3,5 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100.

Damit das Auto nicht nur schnell fährt, sondern auch sportlich, machen sich die Ingenieure einige Eigenheiten der neuen GT-Generation zunutze. So bekommt auch der Speed die Hinterachslenkung für mehr Agilität sowie eine neue Abstimmung für die Luftfederung und die achtstufige Doppelkupplung. Gebremst wird mit neuen Karbon-Keramik-Scheiben. Außerdem gibt es für ihn erstmals bei Bentley ein elektronisch geregeltes Sperrdifferential an der Hinterachse. Zugleich hat Bentley das Design des Continental überarbeitet, hat viele Zierteile dunkler eingefärbt und beim Interieur ebenfalls sportlichere Töne angeschlagen. tmn