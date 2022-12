Spezial-Reifen für weniger Ladestopps

Ladestopps unterwegs lassen sich minimieren, wenn das Elektrofahrzeug mit rollwiderstandsoptimierten Reifen bestückt ist. Allerdings wissen das viele Autofahrer nicht. Das zumindest legen die Ergebnisse einer neuen Studie des Meinungsforschungsinstituts OnePoll im Auftrag von Michelin nahe.



Die Studienmacher hatten Autofahrer in ganz Deutschland unter anderem danach gefragt, ob ihnen bewusst sei, dass Elektrofahrzeuge mit speziellen Reifen im Vergleich zu Standardreifen auf mehr Reichweite kommen und dementsprechend weniger häufig geladen werden müssen. Von den 2.000 Befragten beantworteten diese Frage nur 21 Prozent mit "ja". Das Wissen hierzu variiert je nach Region: In Bayern und Baden-Württemberg wussten das immerhin knapp ein Fünftel der Befragten, in Rheinland-Pfalz nur 15 Prozent und in Brandenburg nur jeder Zehnte.



Wer sich also mit dem E-Auto beispielsweise von Sankt Peter-Ording nach München (Gesamtstrecke: 915 Kilometer) aufmacht, spart mit der richtigen Bereifung den entscheidenden Ladestopp, um die Weihnachtsgans noch kross und nicht kalt zu genießen. Michelin bietet ein breites Portfolio an rollwiderstandsoptimierten Winterreifen: Sie sind "EV ready", also auf die Anforderungen von E-Fahrzeugen ausgelegt. Reifen wie der "Alpin 6" sollen im Vergleich zu Standardreifen eine höhere Reichweite ermöglichen - so könnte bei entsprechend langen Fahrten häufig ein zweiter Ladestopp entfallen.



Der Trend in Richtung Elektromobilität ist ungebrochen, allein im November wurden laut Kraftfahrt-Bundesamt 58.000 Neufahrzeuge zugelassen - das sind 44 Prozent mehr als im Vorjahresmonat4. "Die Ergebnisse unserer Studie zeigen: Einem Großteil der Befragten in ganz Deutschland ist nach wie vor nicht bewusst, dass es spezielle Reifen für diese Fahrzeuge gibt", sagt Agostino Mazzocchi, Vice President B2C Sales der Michelin Region Europa Nord. "Dabei bringen solche Reifen gerade bei langen Fahrten mehr Komfort, weil beispielsweise nicht so häufig geladen werden muss." Und das sei nicht nur bei der Fahrt in den Weihnachtsurlaub ein echter Vorteil.

