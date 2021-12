Spendenaktion der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG)

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) zieht eine positive Bilanz der Spendenaktion nach dem Juli-Hochwasser. Unmittelbar nach dem verheerenden Hochwasser in Teilen Deutschlands hatten die EVG und die Deutsche Bahn gemeinsam mit weiteren Partnern eine Spendenaktion ins Leben gerufen.



Insgesamt sind bis heute 4,65 Millionen Euro zusammengekommen. "Das ist ein beeindruckendes Zeichen der Solidarität und des Zusammenhalts", so die erste Einschätzung des Stellvertretenden EVG-Vorsitzenden Martin Burkert.



An der Aktion waren auch der Konzernbetriebsrat der Deutschen Bahn, die DEVK, der Fonds soziale Sicherung und die Stiftungsfamilie BSW & EWH beteiligt. Bisher sind rund 450 Anträge von Betroffenen eingegangen, rund 500.000 Euro wurden bereits ausbezahlt. Anträge können weiterhin gestellt werden.



"Das Hochwasser hat ganze Landstriche zerstört und Existenzen ruiniert. Was eine solche Naturkatastrophe aber nicht zerstören kann, ist die Solidarität unter Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern", so Martin Burkert weiter.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1