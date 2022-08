Sparsamer Kurvenjäger

Mannheim. Wer in Deutschland in der Kompaktklasse punkten will, hat es extrem schwer. Hier gibt es einen Platzhirschen, der seit Jahren unangefochten die Zulassungsstatistiken dominiert: den VW Golf. Generationen von Konkurrenten, die einst Kadett und später Astra oder Escort und dann Focus heißen, haben sich schon die Felgen an ihm gerieben – vergebens. Dabei gibt es durchaus auch noch ernstzunehmende Mitbewerber aus Übersee, den Mazda3 zum Beispiel. Gerade gezeichnet, mit knackigem Fahrwerk und einem sparsamen Motor bringt er sich in Position.

Mazda3 Fastback Selection e-SKYACTIV X 2.0 M Hybrid Motor: Vierzylinder-Benziner Hubraum: 1998 ccm Leistung: 137 kW / 186 PS Max. Drehmoment: 240 Nm Antrieb: Frontantrieb, Sechs-Gang-Schaltgetriebe Höchstgeschw.: 216 km/h Beschleunigung: 0 bis 100 km/h in 8,1 Sekunden Verbrauch pro 100 Kilometer (Werksangaben/WLTP): 5,1 l / Testverbrauch: 5,5 l Länge: 4660 mm, Breite: 1795 mm, Höhe: 1440 mm Leergewicht: 1395 kg Kofferraum: 450 l Preis: 30 890 Euro Serienausstattung: Schlüsselloser Zugang, Leichtmetallfelgen, Multifunktionslederlenkrad, Lenkrad- und Sitzheizung, Audio-System, Zwei-Zonen-Klimaautomatik, Navigationssystem, Einparkhilfe plus mit Kamera, Verkehrszeichenerkennung, Ausparkhilfe, induktives Smartphone-Laden, Head-up-Display, Müdigkeitserkennung, sechs Jahre Garantie, zahlreiche Assistenzsysteme. se

Skyactiv-X nennt sich der Benziner, der ein einzigartiges Verbrennungssystem hat. Er ist ein „Diesotto“ und arbeitet in manchen Fahrzuständen auch ohne Zündkerze – wie ein Diesel mit Selbstzündung. Hierbei wird das Gemisch in der Brennkammer so stark verdichtet, dass es sich selbst entzündet. Das sorgt für niedrige Spritverbräuche, die Diesel-Fahrer schätzen. Einen „richtigen“ Dieselmotor gibt es für den Mazda3 übrigens nicht mehr. Den hat der Hersteller mangels Nachfrage aus dem Programm genommen.

Das Triebwerk hat zwei Liter Hubraum und wird von einem Mild-Hybridsystem unterstützt. Im ersten Moment, vor allem unterhalb von 3000 Umdrehungen in der Minute, wirkt der Sauger – Mazda setzt beim Benziner keine Turbos ein – ein bisschen träge. Immerhin hat er 186 PS. Steigen die Drehzahlen, kommt er aber richtig auf Touren, ist schön drehfreudig und hängt sehr druckvoll am Gas. Und selbst dann steht beim Verbrauch noch eine Sechs vornedran. Wer sich – wie wir in unserem Test – zurückhält, schafft es mit dem 3er locker unter die Sechs-Liter-Marke.

Hochwertige Materialanmutung

Der Mazda3 kommt ganz im aktuellen Familien-Design daher – reduziert, schnörkellos und modern. So präsentiert sich der Japaner auch im Innenraum. Das Cockpit wirkt aufgeräumt, es gibt wenige, aber sinnvolle Knöpfe und Schalter. Die Materialien wirken hochwertig, das Armaturenbrett ist weich gepolstert und fasst sich dadurch angenehm an. Hier hebt sich der Mazda3 positiv von der Konkurrenz ab. Die Sitze sind nett ausgeformt, bieten einen anständigen Seitenhalt und wirken langstreckentauglich.

Ein Head-up-Display informiert den Fahrer auf Augenhöhe. Der Bildschirm über der Mittelkonsole misst 8,8 Zoll, lässt sich allerdings nicht durch Berührung, dem Touchen, bedienen. Mit Ausnahme der Klimaeinheit wird alles über einen Drehknopf auf der Mittelkonsole gesteuert. Das Menü ist logisch aufgebaut, klar gegliedert und erschließt sich auf Anhieb.

Der Fastback genannte Mazda3 mit Stufenheck wird in Deutschland sicherlich nicht der große Renner. Wie schon beim Jetta oder entsprechenden Formen des Astra zeigen die Kunden, dass sie hierzulande eher auf die Heckklappe stehen. In Südeuropa oder den USA sieht das ganz anders aus.

Der Mazda3 punktet nicht nur mit seinem Motor, er zeigt sich besonders fahraktiv – ein wahrer Kurvenjäger. Während sich die Karosserie nur wenig neigt, schiebt der Kompakte erst sehr spät gut kontrollierbar über die Vorderräder. Der Preis ist ein etwas strafferes Fahrwerk – es als unkomfortabel zu bezeichnen, wäre allerdings vermessen. Zur sportlichen Auslegung passt das Sechs-Gang-Schaltgetriebe hervorragend. Der kleine Schaltknauf gleitet präzise durch die Kulisse, das macht richtig Spaß.

Der Mazda3 steht ab 25 890 Euro beim Händler, der Fastback kostet 3000 Euro mehr. Während der 3er auch mit 122 und 150 PS zu haben ist, gibt es den Fastback ausschließlich mit dem e-Skyactiv X 2.0 M Hybrid. Allen gemein ist die gute Ausstattung, das elegante Auftreten und sechs Jahre volle Neuwagengarantie.