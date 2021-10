Sparpotential für Autofahrer

Während der Corona-Pandemie haben viele Menschen im Homeoffice gearbeitet oder waren vorübergehend in Kurzarbeit. Versicherungen mussten daher signifikant weniger Unfallschäden regulieren als in den Jahren zuvor. Die Preise in der Kfz-Versicherung sinken infolge der verzögerten Corona-Entlastung im Vergleich zum Vorjahr um bis zu vier Prozent, im günstigsten Segment um sieben bis acht Prozent.



"Autofahrer sollten nun reagieren und den Markt nach günstigen Angeboten sondieren", rät Wolfgang Schütz, Geschäftsführer der Verivox Versicherungsvergleich GmbH. "In der Wechselsaison zum Jahresende profitieren sie vom verschärften Wettbewerb und somit günstigeren Preisen". Gleichzeitig weist Schütz auf Rabatte für Garagen und Wohneigentum hin und empfiehlt Home-Office-Arbeitern, realistische Angaben zur Fahrleistung zu machen.

