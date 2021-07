Nein, natürlich ist niemand so verrückt, sich einen Discovery zu kaufen, um damit durch die Stadt und – womöglich auch noch – in Parkhäuser zu fahren. Und noch mal nein: Dieser Landrover ist auch kein SUV. Er fährt da weiter, wo anderen die Räder durchdrehen, zieht bis zu 3,5 Tonnen klaglos hinter sich her und kann dabei auch noch sieben Personen befördern.

Dass der „Arbeitsplatz“ für

...