SOS-App für Motorräder

Gute Nachrichten für alle Motorradfahrer: Triumph bringt jetzt mit der SOS-App ein modernes Unfallerkennungs- und Notfallwarnsystem auf den Markt. Bei einem Unfall wird der Fahrer automatisch mit dem nächstgelegenen Notdienst verbunden oder dieser autonom alarmiert.



Die App kann in den App-Stores für iOS und Android heruntergeladen werden. Die Abonnementgebühr beträgt im deutschsprachigen Raum 4,99 Euro im Monat. Der Service verlängert sich jeweils automatisch um einen weiteren Monat, kann aber auch monatlich ohne weitere Gebühren gekündigt werden.



Das Notfallsystem wird in der Google-Cloud gehostet und übermittelt die zeitkritischen und potenziell lebensrettenden Daten an die Rettungsdienste, sobald der Unfall erkannt und über einen Validierungsprozess bestätigt wird. Das spart Zeit, die Leben retten kann.



Übermittelt werden unter anderem die präzise GPS-Position, die Fahrtrichtung, Motorrad-Details und medizinische Informationen. So können die Rettungskräfte den Unfallort schnell erreichen und Hilfe leisten. Eine ausgeklügelte Auto-Pause-Technologie verhindert ein versehentliches Auslösen, damit sich der Fahrer vollständig auf seine Tour konzentrieren kann. Wichtig zu wissen: Die SOS-App zeichnet keine Geschwindigkeits- oder Telematikdaten des Motorrads auf und kann diese daher auch nicht an die Rettungsdienste übermitteln.

