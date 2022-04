Sono Motors präsentiert Solarbusanhänger

Sono Motors führt erstmals die proprietäre Solartechnologie gemeinsam mit der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) im öffentlichen Personennahverkehr ein. Ein neuartiger Solarbusanhänger ist künftig im Münchner Stadtgebiet unterwegs und testet die Energieerträge sowie das Potential der Technologie im täglichen Betrieb.



Mit einer möglichen Einsparung von bis zu 2.500 Litern Diesel pro Jahr und einem jährlichen lokalen CO2-Einsparpotential von über 6,5 Tonnen pro Bus, leistet die Sono Solartechnologie einen Beitrag zum Klimaschutz und zur Senkung der innerstädtischen Treibhausgasemissionen, so der Hersteller.



"Die Partnerschaft mit der Münchner Verkehrsgesellschaft veranschaulicht das enorme Potential unserer einzigartigen Solartechnologie, welche nun zum ersten Mal in der Geschichte des Unternehmens im öffentlichen Nahverkehr eingesetzt wird. Für Sono Motors ist dies ein Meilenstein auf der Mission, jedes Fahrzeug mit Solarzellen auszustatten", sagt Laurin Hahn, Gründer und CEO von Sono Motors.



Das CO2-Einsparpotential durch solarbetriebene Fahrzeuge und deren Beitrag zur städtischen Luftreinhaltung und zum Klimaschutz sind vielversprechend. Für eine mittelgroße Flotte von zirka 300 Bussen sind nach Berechnungen bereits Einsparungen von bis zu 2.000 Tonnen CO2 im Jahr möglich. In Zukunft sind weitere Steigerungen denkbar, da voraussichtlich sowohl die Solarzellen, als auch die Leistungselektronik effizienter werden. Der "CO2-Rucksack" dieser Solarlösung - also die Emissionen, die in der Produktion verursacht werden - beträgt einmalig zirka 1,5 Tonnen CO2 je Bus oder Busanhänger und könnte nach einer kurzen Laufzeit von unter einem Jahr bereits ausgeglichen werden. Die patentierte Solartechnologie von Sono Motors wurde so entwickelt, dass sie in eine Vielzahl von Fahrzeugen integriert und lizenziert werden kann.



Seit Anfang 2021 wurden bereits mehr als zehn Absichtserklärungen und Verträge mit Unternehmen wie MAN, easymile oder ARI Motors unterzeichnet, so die kreative Denkschmiede.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1