Sono Motors etabliert sich als Solar-Zulieferer

Das deutsche Unternehmen Sono Motors etabliert sich international als Zulieferer für Solartechnologie und Solar Mobility OEM. Gestartet war Sono Motors im November 2021 mit zehn Partnern im B2B-Solargeschäft. In den vergangenen zwölf Monaten konnte das Unternehmen 13 weitere internationale Partner gewinnen, darunter die Volkswagen-Tochter Scania und Mitsubishi Europa.



Im Juli 2022 stellte Sono Motors das Produktionsdesign des Sion, des weltweit ersten kostengünstigen Solar Electric Vehicle (SEV), sowie das zweite, eigenständige Produkt des Unternehmens, das "Solar Bus Kit", vor. Das Kit ist eine B2B-Nachrüstlösung, die den Kraftstoffverbrauch sowie den Ausstoß von innerstädtischen Treibhausgasen verringert und damit zum Klimaschutz beiträgt.



Kurze Zeit nach der Vorstellung der Serien-Validierungsflotte des Sion begann Sono mit einer intensiven Test- und Validierungsphase, die vor allem Fahrdynamiktests, spezielle Tests der Elektrik und Elektronik, Crashtests, Testfahrten auf deutschen Autobahnen sowie Dauer- und Solartests in Spanien umfasste.



Sono Motors konnte zudem seine Position als zukunftsweisendes Unternehmen im Bereich Solarmobilität weiter ausbauen und erhielt im Juli 2022 die Zertifizierung als OEM (Original Equipment Manufacturer) vom Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) und darüber hinaus die unvollständige Gesamtbetriebserlaubnis (zertifiziert vom KBA im Juli 2022). Diese unvollständige Gesamtbetriebserlaubnis für den Sion stellte einen wichtigen Schritt zur Vorbereitung des SEV auf die Homologation und Produktion größerer Stückzahlen dar.



Zudem erweiterte das Unternehmen Partnerschaften mit namhaften Unternehmen wie Continental oder Bosch, um höchstmögliche Produktqualität und Kundenservice gewährleisten zu können. Im Oktober startete zudem eine Tour mit dem Sion quer durch die USA, um das Konzept der Solarmobilität vorzustellen und Interesse für eine potenzielle zukünftige Expansion des Unternehmens in die USA zu wecken.



Ausblick auf 2024: "92 Prozent der Zulieferer wurden festgelegt, 39 Prozent der Maschinen für die Serienproduktion sind bereits bestellt", sagt Jona Christians, CEO und Mitbegründer von Sono Motors. Man plane, in Kürze mit der Einrichtung der Vorserie und den Vorbereitungen für die Serienproduktion zu beginnen. "Die Tests gehen weiter, und wir werden voraussichtlich die Homologation durchführen." Der Sion sei also gut unterwegs.



Nach kleineren Anpassungen in den Investitionsplänen sei der Vorserienproduktionsstart für 2023 und der Produktionsstart für das erste Quartal 2024 geplant. "Im Solargeschäft haben wir eine Bestellung eines der weltweit größten Pkw-OEMs erhalten", berichtet Christians. "Folglich sind unserer Meinung nach Technologielizenzen ein sehr vielversprechender neuer Markt für uns." Als Unternehmen wolle man das volle Potenzial der Technologie ausschöpfen und die Mission, jedes Fahrzeug mit Solarzellen auszustatten, engagiert vorantreiben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1