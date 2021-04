Sono Motors: 13.000 Reservierungen für den Sion

13.000 Privatkunden haben inzwischen das Solar-E-Auto Sion von Sono Motors reserviert. Und zwar mit einer durchschnittlichen Anzahlungssumme von 3.000 Euro. Schon vor Produktionsstart verbucht das Unternehmen damit einen Auftragswert von insgesamt 278 Millionen Euro.



Laut Sono Motors leben die Vorbesteller vorwiegend in Deutschland und der DACH-Region, allerdings gibt es auch eine steigende Anzahl an Reservierungen aus Italien, Spanien, Portugal, Finnland oder Mauritius.



"13.000 Reservierungen sind ein deutliches Zeichen für uns und die gesamte Automobilindustrie", so Jona Christians, CEO und Co-Gründer von Sono Motors. "Die Zahl unterstreicht das Bedürfnis der Menschen nach ressourcenschonender und erschwinglicher Mobilität und gibt uns Rückenwind, um den Sion schnellstmöglich auf die Straße zu bringen."



Nach dem Produktionsstart im Jahr 2023 und dem Erreichen der Maximalauslastung im selben Jahr will Sono Motors mit Auftragsfertiger NEVS pro Jahr im Zwei-Schicht-Betrieb 43.000 der rundum mit Solarzellen beplankten Fahrzeuge produzieren. Insgesamt werden voraussichtlich über einen Zeitraum von sieben Jahren 257.000 Fahrzeuge gebaut, und zwar im ehemaligen Saab-Werk im schwedischen Trollhättan.

