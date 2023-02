Sondermodell zum Finale des Kia Stinger

Kia beendet in diesem Frühjahr die Produktion des Stinger, dessen Rolle als sportliches Flaggschiff der Marke inzwischen der neue Elektro-Crossover EV6 GT übernommen hat. Zum Abschied gibt die südkoreanische Sportlimousine jetzt emotional ein letztes Mal Vollgas: mit dem Sondermodell "Stinger Tribute Edition".



Es beinhaltet exklusive Styling- und Interieurelemente und erscheint weltweit in einer Auflage von nur 1.000 nummerierten Exemplaren. Von den 150 für Europa bestimmten Fahrzeugen stehen 145 in Deutschland zur Verfügung. Die "Stinger Tribute Edition" basiert auf der GT-Version mit Vollausstattung, Allradantrieb und einem 269 kW/366 PS starken 3,3-Liter-V6-Twin-Turbobenziner, durch den der Stinger in nur 5,4 Sekunden auf Tempo 100 beschleunigt (Spitze 270 km/h), schneller als jeder andere Kia mit Verbrennungsmotor auf dem europäischen Markt.



Für das Sondermodell stehen zwei Lackierungen zur Wahl, Ascot Green Metallic und der neue, vom EV6 GT bekannte Farbton Moonscape Matt. Es kann zum Preis von 64.990 Euro (inkl. Metallic- bzw. Mattlackierung) bestellt werden. Die ersten Auslieferungen sollen im April 2023 erfolgen. Wie für alle Kia-Modelle gilt für die "Stinger Tribute Edition" die 7-Jahre-Herstellergarantie und das sich über denselben Zeitraum erstreckende Navigationskarten-Update.



Der sportlich-elegante Auftritt des 4,83 Meter langen Kia Stinger wird bei dem Sondermodell durch neue dunkle Design-Akzente unterstrichen: schwarze Spiegelkappen, schwarze 19-Zoll-Leichtmetallfelgen und schwarze Brembo-Bremssättel mit rotem Schriftzug.



Das Interieur des Gran Turismo präsentiert sich in dieser Sonderedition mit Ledersitzen, Sicherheitsgurten und Türverkleidungen in Terracotta-Braun sowie einer Mittelkonsole in Karbonoptik. Als Symbol für den Stinger (deutsch: Stachel) findet sich an den vorderen Kopfstützen das Motiv einer stilisierten Hornisse. Und die Einstiegsleisten tragen neben dem Schriftzug "Stinger Tribute" die Nummer des jeweiligen Fahrzeugs innerhalb der limitierten Tausender-Serie.

