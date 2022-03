Sommerreifen-Test: Einer überzeugt komplett

In der Kleinwagen-Klasse wird prinzipiell stärker auf den Preis geschaut. Das gilt auch für die Reifen. Der gemeinsame Sommerreifentest 2022 des ACE Auto Club Europa, des Auto-, Motor- und Radfahrerbunds Österreich (ARBÖ) und der GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung mbH hat günstige Reifen in der gängigen Kleinwagendimension 195/55 R16 getestet.



Bei den Kandidaten fiel die Wahl bewusst auf Reifen, die zum Testzeitpunkt für Endkunden erhältlich waren: zum einen sechs gängige Markenreifen im günstigeren Preissegment von Barum (Bravuris 5HM), Falken (Ziex ZE310 EcoRun), Fulda (EcoControl HP2), Kleber (Dynaxer HP4), Matador (MP47 Hectorra 3) und Uniroyal (Rainsport5). Alle mit Geschwindigkeitsindex "H", somit bis 210 km/h zugelassen, und einem Lastindex von 87, also einer Tragfähigkeit von 545 Kilogramm pro Pneu.



Und zum anderen ergänzten unbekanntere Reifen das Testfeld, die als Qualitätsreifen über das Internet zu beziehen sind: der Milestone Green Sport und der Tristar EcoPower 4. Denn Reifenkäufe werden nicht immer über einen Fachhändler oder eine Fachwerkstatt vor Ort getätigt, sondern immer öfter online. Die objektiven Messungen und subjektiven Fahrbewertungen erfolgten auf einem Seat Ibiza mit 81 kW/115 PS und einem VW Polo mit identischer Motorisierung.



Das Ergebnis nach Tests bei Handling, Grip und Seitenführung, Wirtschaftlichkeit, Aquaplaning sowie im Nassen und auf dem Trockenen: Der Kleber Dynaxer HP4 hat im Test eindeutig die Nase vorn ("sehr empfehlenswert"), dicht gefolgt von einem Großteil des Testfelds, das als "empfehlenswert" eingestuft wird. Der Barum und der Tristar schafften nur ein "bedingt empfehlenswert". Überraschend der Milestone, der etwas besser abschneidet als der Tristar und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Durchgefallen ist keiner der getesteten Reifen.

