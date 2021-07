Sommer-Gefühl im Fiat 500X mit Softtop

Der neue Fiat 500X Yachting lässt mit dem neuen elektrischen Stoffverdeck den Sommer ins Auto. Den Anfang macht das limitierte Sondermodell "Yacht Club Capri", das auch für den Fiat 500C erhältlich ist. Passend dazu dreht der italienische Autohersteller ein Video.



Man feiere die Rückkehr der Lebensfreude mit dem Video unter dem Titel "Welcome back Dolce Vita"; das Video werde auf Capri gedreht und sei eine Hymne an die Freiheit und die Unbeschwertheit, mit starken Bezügen und Inspirationen von der typischen Leichtigkeit der 1950er und 60er Jahre, die man als die Jahre des Dolce Vita kenne, sagt Olivier Francois, Fiat-Chef und Marketingdirektor beim Mutterkonzern Stellantis. "Und genau diese Werte haben uns beim neuen Fiat 500X Yachting inspiriert, der ersten Open Air Variante in der Baureihe 500X, denn der Wind in den Haaren ist ein Synonym für Freiheit und Freude."



Der Regisseur des Videos "Welcome back Dolce Vita" ist ein junges Talent mit dem Künstlernamen William 9, der sein Regiedebüt mit Musikvideos gab, bevor er ins Genre der Werbespots wechselte. In dem für Fiat gedrehten Video brachte er den Rhythmus und die einnehmende Erzählweise von Musikclips mit einer Bildsprache zusammen, die eine perfekte Mischung aus Eleganz, Stil, Unbeschwertheit und Lebensfreude darstellen soll.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1