Sommer 2022 bricht Camping-Rekord

Mit knapp 18 Millionen verbuchten Übernachtungen im Juli und August und einem Plus von 7,5 Prozent gegenüber dem Vor-Corona-Jahr 2019 verzeichnet die Camping-Branche einen neuen Sommer-Rekord. Das Berliner Reise- und Buchungsportal camping.info hat hierzu die Übernachtungszahlen der Sommermonate auf deutschen Campingplätzen ausgewertet. Die steigende Beliebtheit von Camping sowie die Corona-Lockerungen sorgten zudem für eine Verdopplung der Übernachtungsgäste aus dem Ausland.



In den Ferienmonaten verbuchte die Campingbranche in Deutschland einen neuen Sommer-Rekord von 17.918.924 Übernachtungen, was ein Plus von 2,61 Prozent gegenüber dem Vorjahr ausmacht. Im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 liegt der Zuwachs bei 7,5 Prozent, was die steigende Attraktivität der flexiblen Urlaubsform mit Wohnwagen, Wohnmobil oder Zelt bestätigt.

