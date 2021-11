Solitär auf Wunsch - Ferrari BR20

Der italienische Automobilhersteller Ferrari baut in Maranello nicht nur für die Stange, sondern auch Einzelstücke, die nach den individuellen Vorstellungen eines Kunden konzipiert und gefertigt werden. Jüngstes Mitglied unter den maßgeschneiderten Modellen ist der BR20, ein zweisitziges V12-Coupe auf der Plattform des GTC4Lusso.

Vorgabe des Kunden war, die Designthemen der Coupes aus den 1950er und 60er Jahren einfließen zu lassen. Für die Fastback-Linie, die sich an den Silhouetten der legendären 410 SA und 500 Superfast orientiert, wurden die beiden Rücksitze des GTC4Lusso entfernt. Aufgrund des hinteren Überhangs ist der BR20 drei Zentimeter länger als das Original.



Besonders ins Auge fallen zwei Bögen, die sich in Längsrichtung von der A-Säule bis zum Heckspoiler erstrecken. Im hinteren Teil des Bogens wurde durch Aushöhlen ein aerodynamischer Kanal geschaffen, wobei der Luftauslass durch die schwarze Heckverkleidung unter dem Spoiler verdeckt wird. Die schwarze Lackierung des Daches verbindet es optisch mit der Heckscheibe.



Hohe, geschwungene Schweller verleihen dem unteren Teil der Flanken Dynamik und betonen die vorderen Lufteinlässe in den Radkästen. Der breite Kühlergrill ist oben mit einem Element aus Karbonfasern versehen und vermittelt mit markanten horizontalen Linien den Eindruck von Dreidimensionalität. Die Scheinwerfer sind im Vergleich zum GTC4Lusso niedriger und haben schmalere Tagfahrleuchten, was die Motorhaube länger und schlanker erscheinen lässt. Auch die 20-Zoll-Felgen im Ton-in-Ton-Diamantfinish wurden speziell für dieses Auto entwickelt.



Das Interieur des BR20 ist nach den Vorgaben des Kunden in zwei Brauntönen aus Leder und Karbonfasern gehalten. Die Sitze sind mit dunkelbraunem Leder mit einem exklusiven Muster vorne und silbernen Kreuzstichverzierungen bezogen. Der Innenraum ist von der Windschutzscheibe bis zum Gepäckraum im Heck durchgängig. Eichenholzleisten mit Karbonfaser-Einsätzen zieren die Türgriffe, die Rückbank und die Gepäckablage, die im umgeklappten Zustand eine tiefere Ladefläche verbirgt.

