Solar-Auto Sion wird in Finnland gebaut

Sono Motors aus München macht den nächsten Schritt zu Serienproduktion seines Solar Electric Vehicle (SEV) namens Sion. Der Solarzellen-Stromer wird vom finnischen Auftragshersteller Valmet Automotive in dessen Werk in Uusikaupunki produziert. In der jüngst unterzeichneten verbindlichen Vereinbarung wird die Produktion von mehr als 257.000 Fahrzeugen über einen Zeitraum von sieben Jahren avisiert.



Die Valmet-Anlagen ermöglichen die Produktion eines niedrigen vierstelligen Volumens im Jahr 2023, auf das eine Hochlaufphase folgen soll. Dann wollen die Partner etwa 43.000 Sion pro Jahr bauen und dabei hundert Prozent erneuerbare Energie nutzen. "Valmet Automotive ist einer der nachhaltigsten Auftragshersteller der Welt und seit dem 1. Januar 2022 als klimaneutral zertifiziert", heißt es bei Sono Motors.



Die Münchner bauen aktuell eine Flotte von Vorserien-Fahrzeugen auf, mit denen das Testprogramm für den Sion durchgeführt werden soll. Die Außenhaut des E-Autos wird aus 456 nahtlos integrierten Solar-Halbzellen bestehen und soll Autarkie zumindest auf kurzen Strecken möglich machen. "Die von den Solarzellen erzeugte Energie wird die geschätzte Reichweite von 305 Kilometer der 54 kWh großen LFP-Batterie um durchschnittlich 112 Kilometer pro Woche erhöhen", so die derzeitigen Berechnungen.



Angesichts ständig steigender Preise für Produktionsanlagen, Zulieferteile, Rohstoffe, Energie und Logistik muss Sono Motors erneut beim Preis für den Sion nachjustieren. Und zwar von derzeit 23.950 auf 29.900 Euro.

