  Software-Update für den Porsche Taycan

Der Premieren-Taycan ist bereits reif für das erste Software-Update. Porsche bietet diesen Service den Kunden kostenlos an. Zum neuen Modelljahr hat Porsche den vollelektrischen Viertürer im September 2020 umfangreich aufgefrischt. Jetzt profitieren auch jene Taycan-Kunden von den Neuerungen, deren Elektro-Sportwagen schon vorher ausgeliefert worden sind.



Das Update beinhaltet unter anderem Verbesserungen der Fahrdynamik, neue intelligente Ladefunktionen, erweiterte Umfänge für das Porsche Communication Management (PCM) und zusätzliche Porsche Connect-Dienste.



Für Taycan-Modelle mit adaptiver Luftfederung umfasst die Aktualisierung unter anderem die neue Smart-Lift-Funktion. Damit lässt sich der Taycan so programmieren, dass er an bestimmten wiederkehrenden Stellen wie Fahrbahnschwellen oder Garagenauffahrten automatisch angehoben wird.



Zu den Updates gehört außerdem eine optimierte Fahrwerksteuerung. Sie verbessert die Schlupfregelung und damit auch die Beschleunigungswerte des Taycan Turbo S. Der Sprint von null auf 200 km/h gelingt im Zusammenspiel mit der Launch Control in 9,6 Sekunden und damit 0,2 Sekunden schneller als bisher.