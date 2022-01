So stehen die Deutschen zu den Gebrauchten

Welche sind Deutschlands beliebteste Gebrauchtwagen 2021? Dieser Frage ging der Online-Shop "Autohero" nach. Ausgewertet wurde ein Datensatz von mehr als 10.000 Verkäufen der letzten zwölf Monate. Unter den Ergebnissen: Große Einigkeit beim Lieblings-Herstellerland, eine klare Präferenz für ein bestimmtes Automodell und eine eher "zurückhaltende" Farbwahl.



2021 wählten Kunden des Online-Shops eher klassische, technische PKW-Farben. Der geteilte erste Platz geht an Gebrauchtwagen in schwarzer und grauer Lackierung, die bei den Verkäufen je 24,3 Prozent ausmachten. Gut jeder Fünfte entschied sich für die Farbe Weiß (21,7 Prozent), die Grundfarbe Blau schafft es auf Platz drei mit 9,5 Prozent. Unter den knalligen Farben wurde Rot am häufigsten verkauft und besetzt mit 7,8 Prozent Platz vier bei den Autohero-Kunden.



In die Top Fünf der Hersteller schaffen es vier deutsche Automarken: Angeführt wird die Liste vom Wolfsburger Hersteller Volkswagen, der 15,7 Prozent aller Online-Verkäufe ausmachte. Auf dem zweiten Platz landet Mercedes-Benz (8,7 Prozent), Platz drei teilen sich die Hersteller Ford und Audi (jeweils 8 Prozent), fünftbeliebteste Automarke 2021 war BMW (7,6 Prozent). Insgesamt entschieden sich mehr als vier von zehn Autohero-Kunden bei der Wahl ihres Gebrauchtwagens für eine deutsche Marke.



Der europäische Gebrauchtwagenmarkt umfasste 2020 mehr als 250 Millionen Fahrzeuge, darunter 48 Millionen gebrauchte PKW innerhalb Deutschlands.

Im Ranking der meistverkauften Modelle landete die Top-Marke Volkswagen mit ihrem Golf VII auf Platz eins aller Verkäufe (3,9 Prozent). Die siebte Baureihe des VW Golf wird seit 2012 hergestellt und feiert dieses Jahr ihr zehnjähriges Jubiläum, genau wie die AUTO1 Group, der Mutterkonzern von Autohero. Platz Zwei teilen sich die Mercedes-Benz C-Klasse und der 1er BMW mit je 2,2 Prozent. Die Plätze vier und fünf gehen ebenfalls nach Wolfsburg: An den VW Polo sowie den VW Tiguan mit jeweils knapp zwei Prozent.



Eindeutiger sah es bei der Wahl der Bauform aus: Hier lag die 2021er Präferenz der meisten Autohero-Kunden beim Kauf eines SUVs (25,4 Prozent), auf den zweiten Platz schaffte es der Kleinwagen mit 24,3 Prozent. Knapp jeder fünfte Kunde entschied sich für eine Limousine (Platz drei), gefolgt vom Familienkombi auf Platz vier mit 17 Prozent. Der Kleinbus (Van) wurde von knapp zehn Prozent der Autohero-Kunden als Gebrauchtwagen gewählt (Platz fünf).

