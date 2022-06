So sehen die Deutschen die mobile Zukunft

Wie stellen sich die Deutschen die Zukunft der Mobilität vor? Dieser Frage ging der Fahrzeugmarkt mobile.de in einer repräsentativen Umfrage nach. Die Befragung zeigt: Wasserstoff ist zukunftsweisender als E-Mobilität, das Auto wird nur ungern durch andere Transportmittel ersetzt und das Vertrauen in autonomes Fahren muss noch wachsen.



Mehr als jeder zweite Autofahrer hierzulande (63,5 Prozent) fährt derzeit ein mit Benzin betriebenes Auto. Jeder Fünfte (21,8 Prozent) ist mit einem Diesel unterwegs. Ein E-Auto (vollelektrisch) fahren aktuell nur drei Prozent der befragten Autofahrer, am häufigsten in der Altersgruppe 25-44 Jahre. Auf die Frage, welche Antriebsform sie am zukunftsweisendsten finden, sprach sich mehr als jeder dritte Autofahrer (37,4 Prozent) für einen wasserstoffbetriebenen Antrieb aus. 17,8 Prozent bevorzugen hingegen einen vollelektrischen Antrieb und immerhin 10,8 Prozent Plug-In-Hybride. Benziner (9,3 Prozent) und Diesel (3,7 Prozent) fallen hier zwar leicht ab, trotzdem gibt fast die Hälfte der Verbrenner-Fahrer (43,8 Prozent) an, auch in 5 Jahren noch ein Benzin- oder Dieselfahrzeug nutzen zu wollen. Jeder Dritte (27,9 Prozent) kann sich immerhin vorstellen, zukünftig eine andere Antriebsart zu wählen. 13,5 Prozent möchten bis spätestens 2027 zu einem alternativen Antrieb wechseln. Nur 4,7 Prozent gaben an, in fünf Jahren gar kein Auto mehr fahren zu wollen.



Die Möglichkeit, das Fahrzeug in den nächsten fünf Jahren häufiger stehen zu lassen und dafür vermehrt auf andere Transportmittel umzusteigen, kommt für 60,1 Prozent der deutschen Autofahrer nicht in Frage: zum einen, weil sie auf ihr Auto angewiesen sind (36 Prozent) und zum anderen, weil sie nicht darauf verzichten wollen (24,1 Prozent). Immerhin jeder Fünfte (21,7 Prozent) möchte sich in Zukunft breiter aufstellen und neben dem Auto auch andere Verkehrsmittel nutzen. Unter den alternativen Transportmitteln würden 29,9 Prozent Bus und Bahn wählen sowie 25,2 Prozent das Fahrrad, 10,4 Prozent würden vermehrt zu Fuß gehen.



Beim autonomen Fahren sehen die Deutschen noch Ausbaupotenzial: 82,1 Prozent sind noch nie mit einem voll- oder teilautonomen Fahrzeug gefahren. Allerdings würden es 33,2 Prozent der Befragten gerne einmal ausprobieren - 48,9 Prozent hingegen lieber nicht. Die Skepsis ist vor allem durch das mangelnde Vertrauen in die Technologie begründet: Mehr als jeder Vierte (57,1 Prozent) hegt noch Misstrauen. Lediglich strenge Tests (58,5 Prozent) und die Möglichkeit, auf einen manuellen Betrieb umzuschalten (52,7 Prozent), könnten die Skeptiker umstimmen.

