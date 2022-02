So sehen Autofahrer die Zukunft

Wie soll das Auto der Zukunft aussehen? Die Deutschen haben davon eine klare Vorstellung, wie eine repräsentative Umfrage von mobile.de, Deutschlands größtem Fahrzeugmarkt, zeigt. Fast die Hälfte der Autofahrer möchte in Zukunft vollständig emissionsfrei, umweltfreundlich und vor allem sicher mit dem Pkw unterwegs sein. Nachrangig sind dabei futuristische Ausstattungsmerkmale wie besonders große Displays, digitale Anzeigen, künstliche Intelligenz und autonomes Fahren.



Unter dem Strich sind den deutschen Autofahrern drei Aspekte besonders wichtig: Weniger Abgase (55,9 Prozent), weniger Verkehrsunfälle (54,1 Prozent) und eine umweltfreundlichere Herstellung und Nutzung von Materialien (50,7 Prozent). Für fast jeden Zweiten (47,5 Prozent) muss das Auto der Zukunft mit Motoren ausgestattet sein, die vollständig emissionsfrei und umweltfreundlich sind.



Platz im Auto, Ausstattung und Komfort stehen hingegen bei allen Befragten hinten an. Die Antriebsart der Zukunft ist dabei für fast ein Drittel (32,0 Prozent) ganz klar Wasserstoff. Danach folgen Elektro (14,8 Prozent), Benzin (13,9 Prozent), Hybrid (11,5 Prozent) und Diesel (5,8 Prozent). Für Gas (CNG/LPG) sprechen sich hingegen nur 1,8 Prozent der Befragten aus.



Fast jeder Dritte (30,6 Prozent) wünscht sich zukünftig zudem große Displays und digitale Anzeigen, jeder Fünfte (19,8 Prozent) findet ein großflächiges und sicheres Panoramadach für mehr Ausblick attraktiv. Für künstliche Intelligenz, die versteht, interagiert und autark handeln kann, spricht sich fast jeder Fünfte aus (18,9 Prozent). Immerhin 17,2 Prozent können sich in Zukunft autonomes Fahren und damit den Verzicht auf ein Armaturenbrett im Fahrzeug vorstellen.



Wenn es ungewöhnlich wird, rümpfen die Deutschen schnell die Nase. Mehr als die Hälfte (54,9 Prozent) sieht eine Schnittstelle für Spielekonsolen im Fahrzeug kritisch und findet, dass so etwas nicht ins Auto gehört. Soundblasen, in denen Musik individuell gehört werden kann, finden nur 7,6 Prozent gut, ähnlich wenig können mit einer Einbindung der Social Media Kanäle auf allen Displays (6,7 Prozent) etwas anfangen. Eine automatische Farbwechseloption der Lackierung, wie sie beispielsweise kürzlich von BMW vorgestellt wurde, finden immerhin noch 8,6 Prozent der befragten Autofahrer attraktiv.



Die meisten befragten Autofahrer (38,4 Prozent) wollen ihr Auto in der Zukunft direkt kaufen und sofort besitzen. Für mehr als jeden Zehnten (12,5 Prozent) kommt immerhin eine Finanzierung mit nachfolgendem Besitz des Fahrzeugs in Frage. 8,6 Prozent können sich vorstellen, ihren zukünftigen Pkw im Rahmen eines monatlichen Abonnements zu mieten und damit jederzeit flexibel wechseln zu können. Tatsächlich können sich 5,0 Prozent der befragten Autofahrer mit keiner aktuell gängigen Form der Autonutzung anfreunden und wünschen sich neue Optionen.

