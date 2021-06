So sauber sind Brennstoffzellen-Busse

Die Brennstoffzelle gehört bei den alternativen Antrieben (noch) zu den Geheimfavoriten. Doch immer mehr Experten halten Wasserstoff für die sauberste Art der Mobilität auf vier Rädern. Da ist es verständlich, dass viele Autobauer zweigleisig fahren und neben der Elektro-Offensive auch auf die Brennstoffzelle setzen. Hyundai beispielsweise testet diesen nachhaltigen Antrieb bereits im öffentlichen Nahverkehr.



Und so wird der koreanische Hersteller in den kommenden Wochen gemeinsam mit zwei Busunternehmen in München den durch Wasserstoff angetriebenen ELEC CITY Fuel Cell Bus im alltäglichen Einsatz auf Herz und Nieren prüfen.



Der ELEC CITY Fuel Cell Bus kann laut Hyundai mit einer Tankfüllung mehr als 500 Kilometer zurücklegen. Der Autobauer will noch 2021 mit vier weiteren Busunternehmen Demonstrationsfahrten durchführen, bei denen großer Wert auf die Rückmeldung von Fahrgästen und Fahrern gelegt werden soll.



Mit Wasserstoff betriebene Busse können eine praktikable und effiziente Lösung für den kommerziellen Personentransport sein. Das möchte Hyundai mit dem Testbetrieb dokumentieren. Und die Zahlen dazu lesen sich eindrucksvoll: So haben die eingesetzten wasserstoffbetriebenen Busse im Vergleich zu ihren Brüdern mit Verbrennungsmotor geschätzte 7.700 Tonnen Kohlenstoffdioxid-Emissionen vermieden, erläutern die Hyundai-Experten.



"Mit der Brennstoffzellen-Technologie demonstriert Hyundai Motor, wie unsere in Serie produzierten ELEC CITY Fuel Cell Busse dazu beitragen können, den CO2-Ausstoß zu reduzieren und gleichzeitig saubere Mobilität zu bieten", sagte Martin Zeilinger, Vize-Präsident und zuständiger Leiter der CV Development Tech Unit bei Hyundai. "Diese Praxistests helfen uns, unsere Fahrzeuge weiterzuentwickeln, um die Anforderungen unserer europäischen Kunden zu erfüllen."

