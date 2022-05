So reisen Sie nachhaltig

Reisen ohne schlechtes Umwelt-Gewissen? Das geht. Wie man seinen Urlaub in Zeiten der Klimakrise umweltschonend gestalten kann, verraten die ARAG-Experten.



Die Experten weisen auf eine Studie der University of Sydney hin, wonach der weltweite Tourismus für fast zehn Prozent aller Treibhausgas-Emissionen verantwortlich ist. Vor allem Flugreisen sind besonders umweltschädlich. Zum Vergleich: Eine vierköpfige Familie verursacht bei einem Hin- und Rückflug auf die Kanarischen Inseln laut Umweltbundesamt einen Ausstoß von gut sieben Tonnen unterschiedlicher Treibhausgase. Um die gleiche Menge CO2 mit einer Autofahrt in einem Mittelklassewagen zu produzieren, müsste die Familie rund 45.000 Kilometer weit fahren, also in etwa einmal um den Globus.



Sanfter Tourismus, bei dem Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit im Fokus stehen, nehmen zwar zu, haben aber laut Meinungsforschungsinstitut Yougov nur bei knapp jedem zehnten Reisenden einen entscheidenden Einfluss auf die Reiseplanung. Gleichzeitig wünschen sich aber mehr als 70 Prozent einen möglichst umweltfreundlichen Urlaub. Aber immerhin: Mehr als die Hälfte der Befragten wären bereit, mehr Geld für nachhaltiges Reisen auszugeben.



Bereits bei der Wahl der Unterkunft können Urlauber auf Nachhaltigkeit setzen und beispielsweise Inhabergeführte Unterkünfte oder lokale Betreiber statt großer, internationaler Hotelketten buchen. Mittlerweile setzen aber auch viele Hotels auf Nachhaltigkeit und bieten Bio-Produkte an, nutzen sogar Ökostrom oder tragen ein Ökosiegel wie z. B. Tourcert oder Viabono, das vom Bundesumweltministerium gefördert wird. Die Experten empfehlen Buchungsplattformen, die nachhaltige und authentische Unterkünfte anbieten, wie z. B. Good Travel, Ecobnb oder Bookitgreen.



Je näher das Reiseziel, desto umweltfreundlicher ist allein schon die An- und Abreise. Und natürlich ist es umweltfreundlicher, mit Bahn, Bus, oder Auto, statt mit Flugzeug oder Kreuzfahrtschiff zu verreisen. Doch egal, mit welchem Transportmittel: Wer minimalistisch packt, verursacht mit leichtem Gepäck ebenfalls weniger Emissionen. Wen es in weiter entfernte Destinationen zieht, die nur mit dem Flugzeug erreichbar sind, sollte sich vor Ort so umweltfreundlich wie zu Hause zu verhalten. Das beginnt mit Strom- und Wassersparen, Handtücher in der Unterkunft mehrfach zu verwenden, die Klimaanlage nicht im Dauerbetrieb laufen zu lassen und Plastik zu vermeiden - indem man sich z. B. eine Edelstahlflasche von zu Hause mit in den Urlaub nimmt und diese vor Ort immer wieder nachfüllt. Die ARAG Experten raten zudem, auf lokale Produkte zu setzen und abseits der Touristenströme zu shoppen.



Die neu gegründete Suchplattform Gruenerfliegen zeigt darüber hinaus, welchen ökologischen Fußabdruck der Flug hinterlässt. Reisende werden direkt während des Buchungsprozesses darüber informiert, welche Möglichkeiten und Kosten mit einer Kompensation der CO2-Emmission verbunden sind. Neben der Flugbuchung kann auch eine freiwillige Abgabe an zertifizierte Umweltorganisationen direkt über die Buchungsplattform abgewickelt werden.



Auch wenn Kompensation immer nur die zweitbeste Lösung ist; nicht jeder Urlaubsort kann auf dem Landweg erreicht werden. Lassen sich Treibhausgas-Emissionen nicht vermeiden oder reduzieren, weisen die ARAG-Experten Reisende darauf hin, dass sie durch Klimaschutzprojekte kompensiert werden können. Dabei unterstützen Reisende mit einer freiwilligen Abgabe Klimaschutzorganisationen wie z. B. Atmosfair, Myclimateoder Klimakollekte. Um ausgestoßene Treibhausgase zu neutralisieren, werden bestimmte Projekte gefördert, wie etwa das Pflanzen von Bäumen oder die Modernisierung der Energieförderung in Entwicklungsländern.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1