So machen Sie Ihr Auto frühlingsfit

Wenn es wärmer und das Wetter beständig besser wird, sollte das Auto frühlingsfit gemacht werden. Der ADAC Hessen-Thüringen gibt Tipps, welche Pflegemaßnahmen nach dem nassen Winter zum Werterhalt des Autos und zur weiterhin sicheren Fahrt beitragen können.



Auto reinigen: Der feine Saharastaub hat auf vielen Autos hierzulande schmutzige, sandige Staubschichten hinterlassen. Daher ist eine gründliche Säuberung des Autos aktuell besonders wichtig. "Auch die Unterbodenwäsche ist wichtig, um Reste von Streusalz und Split zu entfernen. Eine Motorwäsche dagegen sollte immer nur von einer Fachwerkstatt durchgeführt werden", sagt Piero Scazzi, Technikexperte des ADAC Hessen-Thüringen.



Räder wechseln: Beim Räderwechsel gilt es Folgendes zu prüfen: Winterräder sollten nicht für die nächste Saison eingelagert werden, wenn sie weniger als 4 Millimeter Profil haben und älter als sieben Jahre sind. Der Lagerraum sollte trocken, dunkel und kühl sein. Auf Felgen können sie sowohl stehend in einem Reifenregal als auch liegend auf einem Felgenbaum gelagert werden.



Bei den Sommerrädern sollte vor Montage immer der Zustand und vor Fahrtbeginn der Reifendruck geprüft werden. Die Füllwerte stehen meist in der Bedienungsanleitung des Fahrzeuges, der Innenseite der Tankklappe oder an der B-Säule.



Motorraum checken: Hier kann sich Laub und Schmutz angesammelt haben. "Am besten einfach mit der Hand oder einem simplen Handfeger entfernen", so der Technikexperte. "Eine Reinigung mit einem Dampfstrahler sollte nur eine Werkstatt machen. Laien können ansonsten - gerade bei der heutigen Motorelektronik - große Schäden an Sensoren und Steuergeräten anrichten."



Was allerdings jede Autobesitzerin und jeder Autobesitzer selbst kontrollieren und bei Bedarf nachfüllen kann und sollte, sind die Füllstände von Motoröl, Bremsflüssigkeit und Scheibenwischwasser. Piero Scazzi rät: "Für die wärmere Jahreszeit sollte der Wischwasserbehälter komplett geleert und mit Sommerwaschkonzentrat wieder aufgefüllt werden. Nicht mit dem Winterprodukt mischen, da es sonst ausflocken und zu Verstopfungen in den Leitungen und somit zum Schaden an der Pumpe des Wischwassers führen kann."



Auto ausräumen: Gerade bei den derzeit hohen Spritpreisen kann dieser Tipp beim Sparen helfen: Unnötige, schwere Dinge, die kurzzeitig sinnvoll waren wie Schneeketten, Handfeger und Wischwasserkanister im Kofferraum oder der Dachträger vom letzten Skiurlaub, sollten für Alltagsfahrten wieder ausgeräumt beziehungsweise abmontiert werden.



Lack schützen: Wer das Auto generell eher weniger bewegt, es draußen stehen lässt oder unter einem Baum parkt, hat vielleicht das Problem, dass es neben Staub durch Vogelkot, Harz, Pollen oder Insekten stärker verschmutzt ist. Hier empfiehlt Piero Scazzi: "Wenn man das Auto draußen parkt, sollte man lieber regelmäßig nach solchen hartnäckigen Verschmutzungen schauen, um diese umgehend zu beseitigen. Je länger sie trocknen, desto eher können sie Lackschäden hinterlassen. Wer bereits betroffen ist, sollte sie erst versuchen aufzuweichen und dann vorsichtig entfernen. Bloß nicht kräftig reiben, keine scharfen Reinigungsmittel verwenden und auf übliche Geschirrspülschwämme verzichten. Gerade Schweinwerfer und Kunststoffabdeckungen sind besonders empfindlich. Zu guter Letzt trägt ein gepflegtes Auto nicht nur zur Werterhaltung, sondern auch zur Verkehrssicherheit bei."

