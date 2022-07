So finden Sie noch freie Campingplätze

Der Boom im Campingtourismus dürfte weiterhin ungebrochen bleiben. Denn neben Rekordzahlen bei den Wohnmobilzulassungen sind beliebte Campingplätze für die Sommer- und teils auch für die Herbstsaison bereits gut gebucht. Mit dem "Live"-Verfügbarkeitsservice auf camping.info können Campingplätze mit noch freien Standplätzen in beliebigen Zeiträumen gefunden werden.



2021 verzeichnete der Caravaning Industrie Verband (CIVD) satte 81.420 neue Wohnmobile, was ein Plus von 4,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr und ein neues Rekordergebnis darstellt. In den letzten vier Jahren haben sich die Neuzulassungen der Reisemobile in Deutschland damit mehr als verdoppelt. Insgesamt sind rund 1,6 Millionen Freizeitfahrzeuge, das heißt Wohnmobile und Wohnwagen, in Deutschland zugelassen.



Ferner zeigen die steigenden Buchungszahlen auf camping.info, dass Camping stark im Trend liegt. Im Vergleich zum Vorjahr konnten bisher in jedem Monat mehr Buchungen verzeichnet werden. Allein im Juni misst das Berliner Reiseportal ein Plus von 20 Prozent gegenüber 2021. Auffällig ist auch, dass es für die Saison 2022 mehr Frühbucher gab. In 2023 rechnet camping.info damit, dass die Anzahl an Frühbuchern weiter steigt. Empfehlenswert ist es daher, einen ausgewählten Campingplatz rechtzeitig und unabhängig vom Reisezeitraum im Voraus zu reservieren.



Viele beliebte Campingplätze in Top-Regionen sind, bedingt durch die Ferienzeiten, aktuell sehr gut gebucht. Dennoch lassen sich mit der Verfügbarkeitssuche auf camping.info noch freie Standplätze für den Sommer finden. In Frankreich gibt es die mit Abstand am meisten Campingplätze mit Verfügbarkeiten. Trotz etwas weniger Auswahlmöglichkeiten ist auch in Italien, Deutschland, Holland oder Österreich ein spontaner Sommerurlaub im August noch möglich. Ein Tipp: Auch mal fernab der populären Reiseregionen nach Campingplätzen zu suchen.

