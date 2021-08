So beliebt sind Online-Ankaufdienste

Es gibt zahlreiche Wege, das eigene Auto zu verkaufen. Online-Ankaufdienste bieten Verbrauchern dabei die Möglichkeit des direkten Verkaufs ihres Fahrzeugs über lokale Ankaufstationen bei Partnerhändlern. Das Angebot wird unterschiedlich angenommen. Das zeigt eine Umfrage im Auftrag von mobile.de.



Mehr als jeder dritte Autobesitzer (34,2 Prozent) hierzulande hat bereits einen Pkw über einen Online-Ankaufdienst verkauft oder plant, dies in Zukunft zu tun. Jüngere Menschen zeigen sich dabei offener als ältere Befragte: So würden 24,7 Prozent der 18- bis 24-Jährigen den Dienst ausprobieren, bei den ab 55-Jährigen sind es hingegen nur 16,7 Prozent.



Den größten Vorteil von mobile.de MotorVerkauf und Co. sehen die Befragten in dem schnellen Verkauf des eigenen Pkw (31,9 Prozent). Aber auch der entfallende Aufwand mit Anfragen von Privatkäufern (31,2 Prozent) sowie eine Erleichterung bei Formalitäten wie Ab- und Ummeldungen (26,5 Prozent) wird von den Befragten als positiv wahrgenommen.



Neben den genannten Vorteilen ist die Höhe des erzielten Verkaufspreises für viele Befragte ausschlaggebend: Auch wenn Online-Ankaufdienste einen einfachen Verkaufsprozess versprechen - bei der Frage, was ihnen beim Autoverkauf wichtiger ist, "so wenig Aufwand wie möglich" oder "der bestmögliche Preis", entscheiden sich 43,4 Prozent für Letzteres. Ferner scheut die Mehrheit von ihnen auch vor möglichen Preisverhandlungen nicht zurück (76,3 Prozent).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1