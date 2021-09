Smart wird zum SUV

München. In einem Jahr soll der erste Smart einer neuen Ära kommen. Wie das Ergebnis aus dem Joint Venture von Mercedes-Benz und Geely aus China aussehen soll, zeigt Smart auf der IAA in München (bis 12. September.) Aus dem winzigen Zwei- oder Viertürer wird ein kompaktes SUV. Das haben die Partner zur IAA bestätigt und die seriennahe Studie des kommenden Autos unter dem Namen Concept #1 enthüllt. Damit wächst der Smart von aktuell selbst beim Forfour nur 3,50 Metern auf knapp 4,30 Meter. Das neue Format sowie die hoch aufragende Karosserie mit vier Türen sind nicht der einzige Bruch mit den alten Konventionen. So legt der Smart außen sein verspieltes Design ab und tritt innen deutlich wertiger auf.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nur als Elektroauto

Außerdem wollen die neuen Partner einen großen Sprung beim Infotainment machen. Sie versprechen Online-Updates und Lösungen wie einen digitalen Schlüssel auf dem Smartphone als Serienstandard. Auch das Beleuchtungskonzept ist einen Schritt weiter und setzt auf Lichtspiele etwa im Grill oder in den Flanken für die Kommunikation mit anderen Verkehrsteilnehmern. Es gibt aber eine Gemeinsamkeit: Genau wie zuletzt Fortwo und Forfour gibt es auch den neuen Smart nur noch als Elektroauto. Allerdings kommt die Plattform dafür nicht mehr aus Stuttgart, sondern aus China. Diese soll sehr viel mehr bieten als im aktuellen Modell. tmn