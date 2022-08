Skodas Blick in die Zukunft

Skoda Auto hat 450 Besucher ins Heimatland nach Prag/Tschechien zum Explore More Event geladen, um seinen neuen Markenauftritt und eine Konzeptstudie zu präsentieren. Der Motor-Informations-Dienst (mid) war vor Ort dabei.



Im pompösen O2 Universum Center in Prag geht es um Punkt 19 Uhr mit der Präsentation los. Skoda Auto Vorstandsvorsitzender Klaus Zellmer präsentiert den neuen Markenaufritt von Skoda. Es wird eine neue Designsprache eingeführt, das Markenlogo und die Corporate Identity werden moderner.



Bei den Elektro-Modellen folgen bis 2026 drei weitere Fahrzeuge. Geplant ist ein Kleinwagen, ein kompaktes SUV und ein Siebensitzer für Familien. Im Zuge der Skoda Strategie 2030 sollen bis in ebendieses Jahr über 70 Prozent der von Skoda verkauften Automobile rein elektrisch unterwegs sein. Um dieses Ziel zu erreichen werden in den nächsten fünf Jahren 5,6 Milliarden Euro in die Entwicklung der Elektromobilität und 700 Millionen Euro in die Digitalisierung investiert.



Bis es soweit ist wird das Portfolio der Verbrennungsmotoren nochmals aktualisiert, in der zweiten Jahreshälfte 2023 kommen die neuen Generationen vom Superb und vom Kodiaq, 2024 folgt dann der frische Octavia.



Ein Ausblick, wie der neue elektrische Siebensitzer aussehen könnte, wurde in Form des Skoda Vision 7S präsentiert. Wobei man diesen aktuell eher als 6,5 Sitzer betiteln muss, der siebte Sitz kommt in Form einer in der Mittelkonsole angebrachten Babyschale, also am sichersten Ort im Fahrzeug.



Die über fünf Meter lange Konzeptstudie basiert auf dem modularen Elektrifizierungsbaukasten (MEB) des Volkswagen Konzerns und soll mit einer 89-kWh-Batterie auf eine Reichweite von über 600 km (nach WLTP) kommen, die Ladeleistung wird mit 200 kW spezifiziert. Bei diesen Ausmaßen tragen sogar die montierten 22 Zoll Felgen nicht zu dick auf und passen gut ins Gesamtbild.



Die weit öffnenden Türen sind nett anzusehen, bleiben aber Studie. Durch die Crashtest Regularien wird ein solches Fahrzeug auf dem deutschen Markt nicht erscheinen - man muss sich also schon einmal die B-Säule vorstellen. Toll ist die mattfarbene "Explorer Green" genannte Farbe, Skoda positioniert sich als "everyday Explorer" neu. Mit der neuen Designsprache grenzt man sich hier ausreichend von den Mitbewerbern im Konzern ab.



Am Vision 7S selbst findet sich kein klassisches Skoda Logo an Front oder Heck, hier wird auf den neuen "Skoda" Schriftzug gesetzt, der in Zukunft wesentlich häufiger zu sehen sein wird.



Wer Angst hat, dass Skoda sich ein zu großes Beispiel am Mutterkonzern nimmt: keine Sorge, unter dem 14,6 Zoll großen, drehbaren Zentral-Touchscreen gibt es weiterhin mechanische Tasten und Drehregler für die Lautstärke oder die Klimasteuerung, finden wir gut! Wir sind gespannt, wie viel von der Studie dann 2026 im Serienmodell übernommen wird und wohin die Reise von Skoda geht.



Skoda übernimmt in Zukunft die Verantwortung für die A0-Plattform, also die Kleinwagen-Plattform, im Konzern. Gerade im Bereich elektrische Kleinwagen ist noch Luft nach oben, ein elektrischer, erschwinglicher Kleinwagen in Fabia Größe würde sicherlich seine Abnehmer finden.



Mike Neumann / mid

