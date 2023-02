Skoda weiter Hauptsponsor beim BDR

Die Partnerschaft von Skoda Auto Deutschland und dem Bund Deutscher Radfahrer (BDR) geht in die nächste Etappe: Der Importeur der Erfolgsmarke und der Sportverband verlängern ihre Partnerschaft und gehen 2023 in das 17. gemeinsame Jahr.



Damit ist Skoda auch in diesem Jahr Hauptsponsor und Fahrzeugpartner eines der größten und erfolgreichsten Sportverbände Deutschlands. Mit 24 Fahrzeugen stellt die tschechische VW-Tochter dem BDR einen vielseitigen Fuhrpark zur Verfügung, mit dem zum Beispiel die Nationalteams zu nationalen wie internationalen Rennen anreisen.



Zum Einsatz kommen viele Octavia Combi, die sich mit ihrem Platzangebot und praktischen Dachgepäckträgern für die Rennräder besonders für diese Aufgabe eignen. Aber auch das große SUV Kodiaq, das Mittelklasseflaggschiff Superb und der rein elektrische Enyaq iV zählen zum Fuhrpark des BDR.



"Am Anfang unseres Unternehmens stand eine Fahrradmanufaktur - daher hat das Zweirad bei Skoda schon immer eine besondere Bedeutung", betont Uwe Ungeheuer, Leiter Marketing bei Skoda Auto Deutschland. Es sein großartig, dass man die erfolgreiche Partnerschaft mit dem Bund Deutscher Radfahrer fortsetzen und den Zweiradsport in Deutschland schon im 17. Jahr unterstützen könne.



Uwe Rohde, Vize-Präsident Marketing und Kommunikation im BDR, erklärt: "Wir freuen uns, mit Skoda Auto Deutschland einen verlässlichen Partner an unserer Seite zu haben, der uns die Anreise zu allen Wettkämpfen in ganz Europa ermöglicht."



Das Skoda Logo ziert prominent die neuen Trikots der Auswahlteams und ebenso die Trainingskleidung der rund 400 Bundeskader Athleten. Außerdem taucht die Wortmarke des Autoherstellers auf sämtlichen Kommunikationskanälen des BDR auf.

Als Partner unterstützt Skoda auch 2023 wieder die Deutsche Straßenradsportmeisterschaft und die Deutschland Tour.



Bei diesem großen Etappenrennen durch mehrere deutsche Städte wird es auch wieder ein Rennen für Hobby-Athleten geben, den Deutschland Tour Ride. In Zusammenarbeit mit dem BDR präsentiert Skoda den jährlichen Breitensportkalender und engagiert sich darüber hinaus für weitere Events im Breitensport.

