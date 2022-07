Skoda Vision 7S: Viel Platz im Siebensitzer

Mit einer Skizze vom Innenleben der Konzeptstudie Vision 7S gibt Skoda einen Ausblick auf die neue Designsprache der Marke. Das geräumige Fahrzeug mit einer höchst variablen Innenraumarchitektur bietet Platz für bis zu sieben Personen. Wichtig sind dabei laut Hersteller hohe Funktionalität und intuitive Bedienbarkeit.



So soll ein breites, horizontales Armaturenbrett für ein noch besseres Raumgefühl sorgen, eine optimal positionierte Handauflage die Interaktion mit dem Touchscreen und mit den haptischen Tasten besonders angenehm gestalten. Am neu gestalteten Lenkrad finden sich ebenfalls haptische Bedienelemente. Der integrierte Kindersitz befindet sich in der Mittelkonsole - der sichersten Position in einem Fahrzeug. An den Rückenlehnen der Frontsitze befinden sich für Passagiere in der zweiten und dritten Sitzreihe Halter für Multimediageräte.



Der Innenraum verfügt über zwei verschiedene Konfigurationen: Im Fahr-Modus befinden sich alle Bedienelemente in ihrer idealen Position und der zentrale Touchscreen ist vertikal ausgerichtet. "Der Relax-Modus kann bei Lade- oder Zwischenstopps aktiviert werden: Dann schieben sich Lenkrad und Instrumententafel nach vorn und die Sitze der ersten und zweiten Reihe fahren für eine noch entspanntere Sitzposition nach hinten", heißt es bei der tschechischen VW-Tochter. Diese Option biete Passagieren maximalen Platz und Komfort.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1